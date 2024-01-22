Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Штаб Трампа после выхода из гонки Десантиса призвал республиканцев сплотиться

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Штаб бывшего президента США Дональда Трампа после заявления Рона Десантиса о прекращении участия в президентской кампании призвал республиканцев сплотиться.

"Сейчас настало время всем республиканцам сплотиться вокруг президента Трампа, чтобы победить жулика Джо Байдена и положить конец его катастрофическому президентству", - заявили в штабе экс-президента.

Основного соперника Трампа за право баллотироваться в президенты от Республиканской партии Никки Хейли в штабе назвали "кандидатом от глобалистов и демократов, которая сделает все, чтобы остановить движение "Америка прежде всего".

"Пришло время делать мудрый выбор", - подчеркнули в штабе.

Сам бывший президент США сообщил, что для него "большая честь" получить поддержку губернатора Флориды.

"Я с нетерпением жду совместной работы с ним, чтобы победить Джо Байдена, который является худшим и самым коррумпированным президентом в истории нашей страны", - сказал Трамп в интервью Fox News Digitial.

В то же время Хейли после заявления Десантиса сообщила, что надеется привлечь некоторых его сторонников.

"Я думаю, что они любят Америку, и я думаю, что они хотят лидера нового поколения", - сказала Хейли, отметив, что сторонники Десантиса не хотят проигрывать.

По ее мнению, экс-президент Трамп также не подходит на пост лидера страны, как и президент Джо Байден.

"Если бы кто-то из них был хорош, я бы не баллотировалась", - заявила она.

Ранее губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что покидает президентскую гонку, и поддержал Трампа.

"Сегодня я приостанавливаю мою кампанию", - заявил он в видео, опубликованном в воскресенье в его аккаунте в социальной сети X. Заявление о "приостановке" кампании - стандартная формулировка, указывающая на прекращение участия в борьбе за пост президента США.

Десантис также отметил, что поддержит кандидатуру Трампа, несмотря на то, что у них есть определенные разногласия.

Ранее именно Десантис считался основным противником Трампа на праймериз. Теперь же главным оппонентом Трампа станет бывший постпред США при ООН Никки Хейли.

Джо Байден США Рон Десантис Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Губернатор Флориды Десантис прекратил борьбу за пост президента США

Губернатор Флориды Десантис прекратил борьбу за пост президента США
Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ расширит операции на юге сектора Газа

ЦАХАЛ расширит операции на юге сектора Газа

Росавиация сообщила о четверых выживших при крушении Falcon 10 в Афганистане

Обострение палестино-израильского конфликта

Палестинские медики сообщили более чем о 25 тыс. жертв израильских ударов в Газе

Палестинские медики сообщили более чем о 25 тыс. жертв израильских ударов в Газе

Талибы направили спасателей в район предполагаемого крушения самолета Falcon 10

В Афганистане пропал российский самолет Falcon 10

Более 80 человек погибли из-за снегопадов и морозов в США

Более 80 человек погибли из-за снегопадов и морозов в США

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 января

NASA восстановило связь с марсианским вертолётом Ingenuity

NASA восстановило связь с марсианским вертолётом Ingenuity

Боевики нанесли ракетный удар по американской авиабазе в Ираке

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });