Штаб Трампа после выхода из гонки Десантиса призвал республиканцев сплотиться

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Штаб бывшего президента США Дональда Трампа после заявления Рона Десантиса о прекращении участия в президентской кампании призвал республиканцев сплотиться.

"Сейчас настало время всем республиканцам сплотиться вокруг президента Трампа, чтобы победить жулика Джо Байдена и положить конец его катастрофическому президентству", - заявили в штабе экс-президента.

Основного соперника Трампа за право баллотироваться в президенты от Республиканской партии Никки Хейли в штабе назвали "кандидатом от глобалистов и демократов, которая сделает все, чтобы остановить движение "Америка прежде всего".

"Пришло время делать мудрый выбор", - подчеркнули в штабе.

Сам бывший президент США сообщил, что для него "большая честь" получить поддержку губернатора Флориды.

"Я с нетерпением жду совместной работы с ним, чтобы победить Джо Байдена, который является худшим и самым коррумпированным президентом в истории нашей страны", - сказал Трамп в интервью Fox News Digitial.

В то же время Хейли после заявления Десантиса сообщила, что надеется привлечь некоторых его сторонников.

"Я думаю, что они любят Америку, и я думаю, что они хотят лидера нового поколения", - сказала Хейли, отметив, что сторонники Десантиса не хотят проигрывать.

По ее мнению, экс-президент Трамп также не подходит на пост лидера страны, как и президент Джо Байден.

"Если бы кто-то из них был хорош, я бы не баллотировалась", - заявила она.

Ранее губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что покидает президентскую гонку, и поддержал Трампа.

"Сегодня я приостанавливаю мою кампанию", - заявил он в видео, опубликованном в воскресенье в его аккаунте в социальной сети X. Заявление о "приостановке" кампании - стандартная формулировка, указывающая на прекращение участия в борьбе за пост президента США.

Десантис также отметил, что поддержит кандидатуру Трампа, несмотря на то, что у них есть определенные разногласия.

Ранее именно Десантис считался основным противником Трампа на праймериз. Теперь же главным оппонентом Трампа станет бывший постпред США при ООН Никки Хейли.