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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Столтенберг считает, что США останутся в НАТО после президентских выборов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - США не покинут НАТО вне зависимости от того, каким будет исход американских президентских выборов, заявил во вторник генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"США по-прежнему будут стойким и важным союзником, поскольку иметь более 30 друзей и союзников - в интересах безопасности США", - сказал Столтенберг в интервью Bloomberg TV "на полях" Всемирного экономического форума в Давосе.

Он добавил, что членство в альянсе делает США более сильным государством и обеспечивает больше безопасности.

Bloomberg отмечает, что комментарии генсека НАТО последовали в связи с обеспокоенностью среди союзников по альянсу, в частности, в Европе, по поводу того, что экс-президент США Дональд Трамп может вновь занять пост главы государства. Ранее Трамп говорил о желании вывести США из Североатлантического альянса.

"Многие союзники США обеспокоены риторикой Трампа и его угрозами выйти из НАТО. (...) По словам высокопоставленного дипломата, на саммитах ЕС некоторые лидеры боятся даже упоминать возможность его возвращения (в Белый дом - ИФ), опасаясь такой вероятности", - информирует агентство.

Президентские выборы в США

Ранее во вторник сообщалось, что бывший президент США уверенно победил на кокусах в Айове. По итогам подсчета 96% голосов за него проголосовал 51% избирателей, губернатора Флориды Рона Десантиса поддержали 21,2% участников кокусов, бывшего постреда США при ООН Никки Хейли - 19,1%.

За предпринимателя Вивека Рамасвами отдали голоса 7,7%, за бывшего губернатора Арканзаса Асу Хатчинсона - 0,2%

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что Трамп - явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент США Джо Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.

Во время своего президентства Трамп нередко критиковал НАТО, однако в итоге никаких мер против этого альянса не предпринял. Напротив, Трамп активно призывал союзников наращивать оборонные бюджеты, чтобы сделать альянс сильнее и менее зависимым от американских вооруженных сил. Такой же позиции придерживается и администрация Байдена.

Джо Байден Дональд Трамп Йенс Столтенберг НАТО США
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