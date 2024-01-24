Эсминец США сбил две ракеты хуситов близ двух судов

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Эсминец ВМС США в среду сбил две ракеты, запущенные йеменскими мятежниками-хуситами в сторону двух судов, сообщил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Хуситы запустили три ракеты. Одна из них пролетела в нескольких сотнях километров (от судов - ИФ), а еще две сбил американский эсминец", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Ранее западные СМИ сообщали, что экипажи двух судов компании AP Moller-Maersk слышали взрывы во время движения по Баб-эль-Мандебскому проливу, который соединяет Красное море и Аденский залив.

В сообщениях говорится, что после этого инцидента оба судна, сопровождаемые кораблями ВМС США, повернули обратно и взяли курс на Аденский залив.

Хуситы периодически обстреливают суда и военные корабли в Красном море. Таким образом они выражают поддержку палестинским группировкам, ведущим бои против Израиля в секторе Газа. Йеменские мятежники не признают израильское государство и считают его территорию частью Палестины.