Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

США предупреждали Иран о готовящемся теракте в Кермане 3 января

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Власти США заранее предупредили Иран о готовящейся ячейкой группировки ИГ (запрещена в РФ) "Вилаят Хорасан"(запрещена в РФ) террористической атаке в городе Керман 3 января, в результате которой погибли 95 человек. Об этом сообщает в четверг Associated Press со ссылкой на источник.

По словам официального лица из США, знакомого с ситуацией, Вашингтон в этом вопросе счел, что его долг – предупреждать власти любых других стран о потенциальных угрозах. При этом он не сообщил, как США, у которых нет дипломатических отношений с Ираном, передали властям страны это предупреждение. Иранская сторона пока не комментировала данную информацию.

Несколько взрывов произошли 3 января в Кермане в день памяти бывшего командующего спецподразделением "аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, который погиб в Багдаде 3 января 2020 года после авиаудара ВВС США. ИГ взяло на себя ответственность за случившееся.

США Иран Керман
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдеп заявил о непричастности США к крушению Ил-76 в Белгородской области

Турция завершила ратификацию присоединения Швеции к НАТО

Фон дер Ляйен могут выдвинуть на второй срок в качестве главы ЕК

Фон дер Ляйен могут выдвинуть на второй срок в качестве главы ЕК

Цены на нефть в четверг держатся у максимумов за 8 недель

Цены на нефть в четверг держатся у максимумов за 8 недель

ЕЦБ сохранил все три ключевые процентные ставки на прежнем уровне

ЕЦБ сохранил все три ключевые процентные ставки на прежнем уровне

Избранный глава администрации Тайваня призвал к развитию сотрудничества с США

Избранный глава администрации Тайваня призвал к развитию сотрудничества с США

Рубену Варданяну продлили арест на четыре месяца

Обострение палестино-израильского конфликта

WSJ сообщила о разрушении Израилем почти 40% строений в Газе вдоль ее границы

WSJ сообщила о разрушении Израилем почти 40% строений в Газе вдоль ее границы

Минск поднял тариф на транзит нефти из Казахстана в ЕС на 38%, для РФ - на 10,2%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });