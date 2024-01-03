Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи со взрывами в Кермане

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Верховному руководителю Ирана Сейеду Али Хаменеи и президенту Ирана Сейеду Эбрахиму Раиси в связи со взрывами в городе Керман, в результате которых, по последним данным, погибли более ста человек.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта в городе Керман. Убийство мирных людей, посещавших кладбище, потрясает своей жестокостью и цинизмом", - говорится в документе, размещенном на сайте Кремля.

Путин попросил "передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим".

"Решительно осуждаем терроризм во всех его формах и проявлениях, подтверждаем приверженность бескомпромиссной борьбе с этим злом", - отмечается в документе.

Взрывы произошли в среду в городе Кермане у могилы бывшего командующего спецподразделением "аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани в день его памяти. Сулеймани был убит в Багдаде 3 января 2020 года в результате авиаудара ВВС США.

По последним данным иранских СМИ, в результате взрывов в Кермане более сотни человек погибли, еще около 170 получили ранения и травмы.

Согласно первоначальным результатам расследования, взрывчатка была заложена в две оставленные на кладбище сумки, детонацию произвели дистанционно.

В спецслужбах Ирана считают, что взрывы были целенаправленным терактом. Ранее выдвигалась версия, что могли взорваться газовые баллоны.