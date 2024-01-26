Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:53

Почти 2 тыс. грузовиков ждут открытия дороги из России в Грузию

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Количество грузовых автомобилей, ожидающих открытия проезда из РФ в Грузию через пункт пропуска "Верхний Ларс", достигло почти 2 тыс. машин, сообщается на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.

По данным на 23:37 по Москве, в электронной очереди на проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс" зарегистрировано 1 тыс. 996 единиц большегрузного транспорта.

Как сообщалось, проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге был закрыт в пятницу с 00:15 по Москве из-за непогоды на территории Грузии, затем движение всех видов транспорта было возобновлено с 16:20 по Москве и снова приостановлено через 2 часа после открытия.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.

Военно-Грузинская дорога Верхний Ларс РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Петербурге отметят 80-летие полного освобождения от блокады

В Петербурге отметят 80-летие полного освобождения от блокады

Обладателем гран-при "Золотого орла" стал фильм "Снегирь"

Сергей Урсуляк получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру

Сергей Урсуляк получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру

В вузах учатся 12,8 тысячи участников СВО и 21,6 тысячи детей участников СВО

Чиновники обсуждают идею создания межрегионального автокластера в России

Иноагентами признаны Максим Трудолюбов и Дмитрий Потапенко

Желающим добровольно служить по контракту упростили медосвидетельствование

Желающим добровольно служить по контракту упростили медосвидетельствование

Что произошло за день: пятница, 26 января

МВД объявило в розыск Бориса Акунина

МВД объявило в розыск Бориса Акунина
Военная операция на Украине

Путин исключил возможность крушения Ил-76 из-за российской ПВО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });