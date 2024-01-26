Почти 2 тыс. грузовиков ждут открытия дороги из России в Грузию

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Количество грузовых автомобилей, ожидающих открытия проезда из РФ в Грузию через пункт пропуска "Верхний Ларс", достигло почти 2 тыс. машин, сообщается на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.

По данным на 23:37 по Москве, в электронной очереди на проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс" зарегистрировано 1 тыс. 996 единиц большегрузного транспорта.

Как сообщалось, проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге был закрыт в пятницу с 00:15 по Москве из-за непогоды на территории Грузии, затем движение всех видов транспорта было возобновлено с 16:20 по Москве и снова приостановлено через 2 часа после открытия.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.