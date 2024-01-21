Военно-Грузинскую дорогу закрыли для фур из-за непогоды

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге приостановлено из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

Как говорится в сообщении, движение большегрузов на участке Владикавказ - Ларс - в направлении на выезд из РФ с 18:45 воскресенья запрещено до особого распоряжения.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.