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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для фур из-за непогоды

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге приостановлено из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

Как говорится в сообщении, движение большегрузов на участке Владикавказ - Ларс - в направлении на выезд из РФ с 18:45 воскресенья запрещено до особого распоряжения.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.

Военно-Грузинская дорога Северная Осетия Грузия
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