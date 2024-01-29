Шадаев объяснил отключения 4G в трех регионах техническими работами

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Отключения мобильного интернета 4G (LTE) в нескольких областях обусловлены проведением технических работ, учения там не проводились, сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.

Ранее власти Псковской, Новгородской и Ленинградской областей сообщили, что с 25 по 30 января с 23:00 до 6:00 в регионах не будет работать мобильный интернет 4G (LTE).

"Это технические мероприятия. Это не учения, ничему мы не учились", - сказал министр.

При этом он не исключил проведения аналогичных мероприятий в других регионах в дальнейшем.

"Пока нет, но вполне возможно", - сказал Шадаев.