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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

SpaceX вывела на орбиту вторую за день группу интернет-спутников Starlink

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Ракеты-носители Falcon 9 в понедельник по московскому времени одна за другой успешно вывели на орбиту две новых группы мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Первая ракета, запущенная из Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в воскресенье в 20:10 по времени Восточного побережья США (в понедельник в 04:10), вывела на орбиту 23 спутника.

Вторая ракета, стартовавшая примерно через пять часов с базы американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в воскресенье в 21:57 по времени Тихоокеанского побережья США (в понедельник в 08:57 по Москве), доставила на орбиту еще 22 аппарата.

Орбитальная группировка SpaceX теперь состоит уже более чем из 5,4 тыс. интернет-спутников Starlink. В рамках запусков первые многоразовые ступени ракет Falcon 9 после отделения совершили управляемые вертикальные посадки на морские платформы-дроны, которые находились в Атлантике и в Тихом океане.

Компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 70 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

SpaceX Falcon 9 Starlink
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