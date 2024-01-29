Карла III выписали из больницы

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Король Великобритании Карл III 29 января был выписан из больницы после операции на предстательной железе, сообщает Sky News со ссылкой на коммюнике Букингемского дворца.

Король будет вынужден провести "некоторое время в покое", поэтому все ближайшие мероприятия с его участием отложены. По информации телеканала, речь идет примерно о месяце.

На выходе из больницы король и королева-консорт Камилла улыбались и махали публике.

Ранее сообщалось, что Карл перенесет плановую корректирующую процедуру в связи с увеличенной простатой. Он был госпитализирован 26 января. В этой же клинике одновременно с ним находилась принцесса Уэльская Кэтрин, она перенесла плановую полостную операцию. Ее выписали тоже 29 января, предполагается, что ее восстановление займет несколько месяцев.