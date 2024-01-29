Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Карла III выписали из больницы

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Король Великобритании Карл III 29 января был выписан из больницы после операции на предстательной железе, сообщает Sky News со ссылкой на коммюнике Букингемского дворца.

Король будет вынужден провести "некоторое время в покое", поэтому все ближайшие мероприятия с его участием отложены. По информации телеканала, речь идет примерно о месяце.

На выходе из больницы король и королева-консорт Камилла улыбались и махали публике.

Ранее сообщалось, что Карл перенесет плановую корректирующую процедуру в связи с увеличенной простатой. Он был госпитализирован 26 января. В этой же клинике одновременно с ним находилась принцесса Уэльская Кэтрин, она перенесла плановую полостную операцию. Ее выписали тоже 29 января, предполагается, что ее восстановление займет несколько месяцев.

Карл III Камилла Букингемский дворец Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕС изучает требования Венгрии ужесточить контроль над средствами для Украины

Обострение палестино-израильского конфликта

NBC сообщил о согласовании новой сделки по освобождению заложников ХАМАС

Brent перешла в минус и подешевела до $82,28 за баррель

Brent перешла в минус и подешевела до $82,28 за баррель

Ллойд Остин вернулся к работе в Пентагоне

Ллойд Остин вернулся к работе в Пентагоне

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Оторвавшуюся в полете дверь Boeing могли забыть закрепить болтами

Обострение палестино-израильского конфликта

Офис Нетаньяху назвал конструктивными продолжающиеся переговоры по Газе

Офис Нетаньяху назвал конструктивными продолжающиеся переговоры по Газе

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили покидает свой пост

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили покидает свой пост

Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении РФ

Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении РФ

Принцессу Уэльскую выписали из больницы

Принцессу Уэльскую выписали из больницы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });