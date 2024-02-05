Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

У Карла III диагностировали рак

У Карла III диагностировали рак
Король Великобритании Карл III
Фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - У короля Великобритании Карла III диагностировали рак, он с 5 февраля начал лечение, объявил Букингемский дворец. Как сообщает Sky News, во дворце не сказали, какой именно рак у монарха, и только уточнили, что это не рак простаты.

Онкозаболевание у монарха выявили врачи, когда он в конце января проходил лечение в связи с доброкачественным заболеванием предстательной железы, эти две болезни не связаны между собой.

Он поступил в частную клинику в Лондоне 26 января и был выписан 29 января. Тогда сообщалось, что он чувствует себя неплохо, но будет вынужден провести "некоторое время в покое", поэтому все ближайшие мероприятия с его участием отложены.

Король с 5 февраля начал лечение от рака, будет проходить его в Лондоне амбулаторно и, по совету врачей, на время лечения отменит все встречи с представителями общественности. При этом он будет продолжать работать с государственными документами, сообщил Букингемский дворец.

Карл через пресс-службу поблагодарил врачей за своевременную диагностику и сообщил, что оптимистично настроен и надеется вылечиться и вернуться к исполнению служебных обязанностей, как можно скорее, пишет Daily Mail. Диагноз он решил обнародовать, чтобы предотвратить возможные слухи.

Карлу III 75 лет. Он стал королем 8 сентября 2022 года после смерти матери, был коронован 6 мая 2023 года и стал самым возрастным британским монархом, вступившим на престол.

Коронация Карла III в Великобритании

16
Букингемский дворец Лондон Великобритания Карл III
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новый пакет санкций ЕС против России затронет компании третьих стран

Глава Shell раскритиковал заморозку выдачи лицензий на экспорт СПГ из США

Что произошло за день: понедельник, 5 февраля

Трамп раскритиковал законопроект об охране границы с Мексикой

Трамп раскритиковал законопроект об охране границы с Мексикой

Захарова отметила растущую вовлеченность Франции в ситуацию на Украине

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Соя подешевела до трехлетнего минимума

Соя подешевела до трехлетнего минимума

Правящая партия Венгрии бойкотировала голосование по членству Швеции в НАТО

Президент Казахстана принял отставку правительства

Грузинские спецслужбы задержали груз взрывчатки, отправленный с Украины в Россию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });