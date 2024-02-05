У Карла III диагностировали рак

Король Великобритании Карл III Фото: Max Mumby/Indigo/Getty Images

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - У короля Великобритании Карла III диагностировали рак, он с 5 февраля начал лечение, объявил Букингемский дворец. Как сообщает Sky News, во дворце не сказали, какой именно рак у монарха, и только уточнили, что это не рак простаты.

Онкозаболевание у монарха выявили врачи, когда он в конце января проходил лечение в связи с доброкачественным заболеванием предстательной железы, эти две болезни не связаны между собой.

Он поступил в частную клинику в Лондоне 26 января и был выписан 29 января. Тогда сообщалось, что он чувствует себя неплохо, но будет вынужден провести "некоторое время в покое", поэтому все ближайшие мероприятия с его участием отложены.

Король с 5 февраля начал лечение от рака, будет проходить его в Лондоне амбулаторно и, по совету врачей, на время лечения отменит все встречи с представителями общественности. При этом он будет продолжать работать с государственными документами, сообщил Букингемский дворец.

Карл через пресс-службу поблагодарил врачей за своевременную диагностику и сообщил, что оптимистично настроен и надеется вылечиться и вернуться к исполнению служебных обязанностей, как можно скорее, пишет Daily Mail. Диагноз он решил обнародовать, чтобы предотвратить возможные слухи.

Карлу III 75 лет. Он стал королем 8 сентября 2022 года после смерти матери, был коронован 6 мая 2023 года и стал самым возрастным британским монархом, вступившим на престол.