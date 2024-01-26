Королева Камилла сообщила о хорошем самочувствии Карла III

Британский король 26 января был планово госпитализирован

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Король Великобритании Карл III, ранее поступивший в больницу для очередной плановой процедуры в рамках лечения заболевания предстательной железы, чувствует себя хорошо, сообщила журналистам королева-консорт Камилла на выходе из больнице. Об этом пишет Daily Mail.

Королева приехала в частную клинику в Лондоне утром в пятницу вместе с супругом и провела там около шести часов. Как ожидается, Карл останется в больнице минимум на одну ночь.

Карл III проходит лечение в той же больнице, где на прошлой неделе перенесла полостную операцию принцесса Уэльская Кэтрин, он навестил ее перед тем, как начать лечение.

На прошлой неделе канцелярия Букингемского дворца сообщила, что король проходит лечение, связанное с увеличением предстательной железы. Тогда сообщили, что на этой неделе "он посетит больницу для проведения корректирующей процедуры". Публичные мероприятия с участием короля отложат, пока он будет восстанавливаться.