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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Французские фермеры продолжают протестовать

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Габриэль Атталь на фоне масштабных фермерских протестов заявил, что власти объявят о новых мерах поддержки сельхозпроизводителей.

"В самые ближайшие дни мы объявим новые меры в поддержку наших сельхозпроизводителей. Я знаю, что этого ждут", - заявил Атталь, выступая в Национальном собрании с докладом о приоритетах правительства.

Он пообещал, что "все виды помощи PAC (совместной сельскохозяйственной политики ЕС - ИФ) будут перечислены на банковские счета производителей" с 15 марта. Планируется также усилить механизм в налоговой сфере, позволяющий фермерам противостоять инфляции, и предпринять другие меры.

Речь Атталя слушали протестующие, в том числе участники колонн сельскохозяйственной техники, блокирующей Парижский регион. Это было второе его заявление о помощи фермерам после объявления 26 января "десяти мер" поддержки сельхозпроизводителей в выступлении в животноводческом хозяйстве в департаменте Верхняя Гаронна.

По первым откликам французских СМИ, участники протестов, которые ранее сочли недостаточными десять пунктов премьера, скептически восприняли и новые обещания Атталя. Как написала Le Figaro, "разочарованные, они переместили свои заслоны ближе к столице". Активисты заявили, что не отступят, пока не добьются от правительства конкретных результатов, а не деклараций.

Тем временем премьер, сообщает телеканал BFMTV, принимает вечером во вторник с участием министра сельского хозяйства Марка Фено представителей профсоюза "Молодые сельхозпроизводители" и Национальной федерации профсоюзов сельхозпроизводителей (FNSEA), главных организаторов "тракторного марша" на Париж.

Париж Франция
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