Британский МИД пообещал обсудить с союзниками признание палестинского государства

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Великобритания вместе с союзниками может рассмотреть возможность признания палестинского государства, заявил послам арабских государств глава МИД королевства Дэвид Кэмерон. Об этом пишет Financial Times.

"На нас лежит ответственность, потому что мы должны начать определять, как палестинское государство будет выглядеть, что будет в себя включать, как оно будет работать... Пока это происходит, мы вместе с союзниками рассмотрим вопрос признания палестинского государства, в том числе в ООН", - сказал Кэмерон дипломатам.

Он выразил уверенность, что в случае с Израилем и Палестиной "произойдет необратимый прогресс в вопросе решения о сосуществовании двух государств и, что особо важно, в создании палестинского государства".

По словам министра, необходимо немедленно приостановить конфликт в секторе Газа, отпустить израильских заложников, находящихся в анклаве, а также "дать палестинскому народу политический горизонт".