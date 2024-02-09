Спикер палаты представителей считает, что Байден не подходит для президентства

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Спикер палаты представителей США Майк Джонсон после выступления американского лидера перед журналистами в Белом доме заявил, что Джо Байден не подходит для работы на посту президента.

"Пресс-конференция президента этим вечером еще раз подтвердила в прямом эфире то, что подчеркивается в отчете спецпрокурора. Он не подходит на роль президента", - написал Джонсон в соцсети X.

Ранее специальный прокурор Роберт Хур в опубликованном 388-страничном отчете о расследовании в отношении президента США Джо Байдена о ненадлежащем хранении секретных документов пришел к выводу, что президент умышленно сохранил секретную информацию. Тем не менее Хур рекомендовал не предъявлять ему обвинений.

В докладе спецпрокурор назвал Байдена "благонамеренным пожилым человеком с плохой памятью", чему Байден в ходе выступления в Белом доме возмутился, подчеркнув, что с его памятью "все хорошо".

Отвечая на вопросы СМИ, Байден выразил уверенность, что никто в Демократической партии не подходит для работы на посту главы государства лучше, чем он.

"Я считаю, что именно у меня больше всего способностей для того, чтобы и дальше работать президентом и завершить ту работу, которую я же и начал", - сказал он журналистам в Белом доме. Так Байден ответил на вопрос о том, почему именно он должен представлять Демократическую партию на президентских выборах в ноябре 2024 года.

Журналисты задали 81-летнему Байдену много вопросов о том, не считает ли он себя слишком пожилым для того, чтобы остаться на второй срок. Также президента просили прокомментировать периодически появляющиеся в американских СМИ предположения о том, что у него ухудшаются когнитивные способности.

"Это - лишь ваши личные оценки", - ответил Байден.

Перед выборами президента в 2020 году Байден заверял, что хочет проработать на этом посту только один срок. Однако, став президентом, он передумал и теперь намерен добиваться переизбрания.

Ранее этой зимой Байден заявлял об отсутствии сомнений в том, что бывший президент Дональд Трамп добьется выдвижения кандидатом от республиканцев и станет его соперником на грядущих президентских выборах.

В 2020 году Байден победил Трампа, однако последний до сих пор утверждает, что проиграл исключительно из-за допущенных при голосовании и подсчете голосов нарушений.