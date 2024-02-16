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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Макрон сообщил о готовности обсуждать признание Палестинского государства

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон впервые заявил о готовности Парижа обсуждать признание палестинского государства, призвав к "решительной и необратимой" динамике, передает телеканал BFMTV.

"Признание палестинского государства не является табу для Франции", - сказал Макрон, принимая в Париже короля Иордании Абдаллу II.

Телеканал транслировал выступление французского президента.

Таким заявлением, комментирует BFMTV, Макрон, выступивший за двухгосударственное решение ближневосточного конфликта, "предпринял заметный дипломатический шаг".

"Мы в долгу перед палестинцами, чьи чаяния слишком долго попирались. Мы в долгу перед израильтянами, которые пережили величайшую антисемитскую расправу нашего столетия. Мы в долгу перед регионом, который стремится избежать устроителей хаоса и искателей мести", - заявил президент.

Макрон также предупредил, что израильское военное наступление в Рафахе приведет к "беспрецедентной гуманитарной катастрофе". Он назвал абсолютным приоритетом достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа является "абсолютным приоритетом".

Хроника 07 октября 2023 года – 16 февраля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Эммануэль Макрон Газа Рафах Франция Иордания Абдалла II
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