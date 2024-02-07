Саудовская Аравия не установит дипотношения с Израилем до создания палестинского государства

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - МИД Саудовской Аравии уведомил американскую администрацию, что королевство не станет устанавливать дипломатические отношения с Израилем без признания независимого палестинского государства и вывода всех израильских войск из сектора Газа.

"Королевство сообщило администрации США о своей твердой позиции, что дипломатических отношений с Израилем не будет, пока не будет признано независимое палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, и до те пор, пока израильская агрессия в секторе Газа прекратится и все израильские оккупационные силы не уйдут из сектора Газа", - говорится в распространенном заявлении министерства.

В нем подчеркивается, что "позиция Королевства Саудовской Аравии всегда была непоколебимой по палестинскому вопросу и необходимости того, чтобы братский палестинский народ получил свои законные права".

МИД пояснил, что заявление "касается дискуссий между Королевством Саудовской Аравии и Соединенными Штатами Америки по арабо-израильскому мирному процессу" и заявления представителя Совета нацбезопасности США Джона Кирби.

Ранее на брифинге Кирби спросили, являются ли сделка освобождение израильских заложников из сектора Газа и соглашение о нормализации отношений Израиля с Саудовской Аравией частью одних и тех же усилий США. Кирби ответил, что это два разных направления, отметив, что Вашингтон провел "позитивные" переговоры с Эр-Риядом по этому вопросу как до, так и после 7 октября - нападения ХАМАС на Израиль и начала израильской военной операции в Газе.