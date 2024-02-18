Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Кабмин Израиля отверг "одностороннее" признание палестинского государства

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Кабинет министров Израиля одобрил декларацию, которая отвергает признание палестинского государства в "одностороннем порядке", а также навязывание его международным сообществом, передают в воскресенье израильские СМИ.

В миреПрезидент Израиля назвал условие создания палестинского государстваПрезидент Израиля назвал условие создания палестинского государстваЧитать подробнее

"Израиль категорически отвергает международный диктат относительно постоянного урегулирования с палестинцами. Соглашение, если оно будет достигнуто, произойдет только путем прямых переговоров между сторонами и без каких-либо предварительных условий", - говорится в декларации.

В ней отмечается, что Израиль продолжит противостоять "одностороннему" признанию палестинского государства.

Газета Times of Israel отмечает, что это решение было принято после публикации издания The Washington Post, в которой говорилось, что США и несколько арабских партнеров готовят подробный план "всеобъемлющего мирного соглашения между Израилем и палестинцами, который включает жесткие сроки для создания палестинского государства".

Обострение палестино-израильского конфликта

22
Дым после израильского авиаудара по сектору ГазаИзраильские танки направляются к границе сектора ГазаПоследствия авиаударов Израиля в ГазеЖители израильского Ашкелона укрываются во время ракетного обстрелаАртиллерийский обстрел сектора Газа израильскими военнослужащимиЭвакуация жителей приграничного с Газой города СдеротПохороны в Тель-АвивеИзраильская противоракетная система "Железный купол" перехватывает ракеты, запущенные из сектора ГазаЭвакуация жителей северных районов сектора ГазаТела погибших в результате обстрелов в секторе ГазаНа месте проведения фестиваля электронной музыки, который подвергся нападению палестинского движения ХАМАСРакетный удар по высотным зданиям в секторе ГазаРакета, выпущенная в сторону ИзраиляСожженный израильский танк близ сектора ГазаЖитель израильского Ашкелона тушит горящие машины после ракетной атаки со стороны сектора ГазаЖители Ашкелона бегут в укрытие во время ракетного обстрела ИзраиляПалестинцы на захваченном израильском военном джипе на улицах сектора ГазаРакетный удар по южным и центральным районам Израиля утром 7 октябряИзраильский полицейский на улице АшкелонаЖилое здание в израильском Ашкелоне после ракетной атакиЖители сектора Газа держат номерной знак от израильской военной техникиРакеты, выпущенные палестинцами по Израилю
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября 2023 года – 18 февраля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Израиль обстрелял позиции "Хезболлы" на юге Ливана

Израиль обстрелял позиции "Хезболлы" на юге Ливана
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о контроле Авдеевки и продвижении на глубину 8,6 км

Путин заявил, что Украина продолжает получать деньги за транзит российского газа

Путин заявил, что Украина продолжает получать деньги за транзит российского газа

Что случилось этой ночью: воскресенье, 18 февраля

Байден призвал Конгресс срочно принять законопроект о помощи Украине

Байден призвал Конгресс срочно принять законопроект о помощи Украине

Президент Израиля назвал условие создания палестинского государства

Президент Израиля назвал условие создания палестинского государства

В Кузбассе горят склады на площади 1,5 тыс. кв. м

Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС пойдет на обмен пленными с Израилем только при выводе его войск из Газы

Столтенберг высказался против идеи общеевропейского ядерного оружия

Столтенберг высказался против идеи общеевропейского ядерного оружия

США планируют поставить Израилю новую партию оружия и боеприпасов

США планируют поставить Израилю новую партию оружия и боеприпасов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });