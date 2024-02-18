Кабмин Израиля отверг "одностороннее" признание палестинского государства

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Кабинет министров Израиля одобрил декларацию, которая отвергает признание палестинского государства в "одностороннем порядке", а также навязывание его международным сообществом, передают в воскресенье израильские СМИ.

"Израиль категорически отвергает международный диктат относительно постоянного урегулирования с палестинцами. Соглашение, если оно будет достигнуто, произойдет только путем прямых переговоров между сторонами и без каких-либо предварительных условий", - говорится в декларации.

В ней отмечается, что Израиль продолжит противостоять "одностороннему" признанию палестинского государства.

Газета Times of Israel отмечает, что это решение было принято после публикации издания The Washington Post, в которой говорилось, что США и несколько арабских партнеров готовят подробный план "всеобъемлющего мирного соглашения между Израилем и палестинцами, который включает жесткие сроки для создания палестинского государства".