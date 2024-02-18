Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Военные Израиля отчитались о ликвидации более сорока хамасовцев в Газе за сутки

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки ликвидировала более 45 членов группировки ХАМАС в секторе Газа, уничтожила склады с оружием, сообщает в воскресенье Times of Israel.

По данным израильских военных, проведено несколько рейдов в городе Хан-Юнис, там, в частности, уничтожено хранилище оружия. Свыше 20 хамасовцев ликвидировано в ходе ударов с воздуха и в результате танкового обстрела.

Силы специального назначения продолжили обыски больницы в Хан-Юнисе, где, по данным разведслужб, ранее удерживали заложников, взятых в плен в результате атаки 7 октября прошлого года. Там также обнаружили склады с оружием.

Как отмечается в сообщении ЦАХАЛ, бои продолжаются и в центральной части сектора Газа.

Обострение палестино-израильского конфликта

22
Дым после израильского авиаудара по сектору ГазаИзраильские танки направляются к границе сектора ГазаПоследствия авиаударов Израиля в ГазеЖители израильского Ашкелона укрываются во время ракетного обстрелаАртиллерийский обстрел сектора Газа израильскими военнослужащимиЭвакуация жителей приграничного с Газой города СдеротПохороны в Тель-АвивеИзраильская противоракетная система "Железный купол" перехватывает ракеты, запущенные из сектора ГазаЭвакуация жителей северных районов сектора ГазаТела погибших в результате обстрелов в секторе ГазаНа месте проведения фестиваля электронной музыки, который подвергся нападению палестинского движения ХАМАСРакетный удар по высотным зданиям в секторе ГазаРакета, выпущенная в сторону ИзраиляСожженный израильский танк близ сектора ГазаЖитель израильского Ашкелона тушит горящие машины после ракетной атаки со стороны сектора ГазаЖители Ашкелона бегут в укрытие во время ракетного обстрела ИзраиляПалестинцы на захваченном израильском военном джипе на улицах сектора ГазаРакетный удар по южным и центральным районам Израиля утром 7 октябряИзраильский полицейский на улице АшкелонаЖилое здание в израильском Ашкелоне после ракетной атакиЖители сектора Газа держат номерной знак от израильской военной техникиРакеты, выпущенные палестинцами по Израилю
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября 2023 года – 18 февраля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа Израиль ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин заявил, что Украина продолжает получать деньги за транзит российского газа

Путин заявил, что Украина продолжает получать деньги за транзит российского газа

Что случилось этой ночью: воскресенье, 18 февраля

Байден призвал Конгресс срочно принять законопроект о помощи Украине

Байден призвал Конгресс срочно принять законопроект о помощи Украине

Президент Израиля назвал условие создания палестинского государства

Президент Израиля назвал условие создания палестинского государства

В Кузбассе горят склады на площади 1,5 тыс. кв. м

Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС пойдет на обмен пленными с Израилем только при выводе его войск из Газы

Столтенберг высказался против идеи общеевропейского ядерного оружия

Столтенберг высказался против идеи общеевропейского ядерного оружия

США планируют поставить Израилю новую партию оружия и боеприпасов

США планируют поставить Израилю новую партию оружия и боеприпасов

Что случилось этой ночью: суббота, 17 февраля

Япония запустила во второй тестовый полет новую ракету-носитель Н3

Япония запустила во второй тестовый полет новую ракету-носитель Н3
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });