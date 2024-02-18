Военные Израиля отчитались о ликвидации более сорока хамасовцев в Газе за сутки

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки ликвидировала более 45 членов группировки ХАМАС в секторе Газа, уничтожила склады с оружием, сообщает в воскресенье Times of Israel.

По данным израильских военных, проведено несколько рейдов в городе Хан-Юнис, там, в частности, уничтожено хранилище оружия. Свыше 20 хамасовцев ликвидировано в ходе ударов с воздуха и в результате танкового обстрела.

Силы специального назначения продолжили обыски больницы в Хан-Юнисе, где, по данным разведслужб, ранее удерживали заложников, взятых в плен в результате атаки 7 октября прошлого года. Там также обнаружили склады с оружием.

Как отмечается в сообщении ЦАХАЛ, бои продолжаются и в центральной части сектора Газа.