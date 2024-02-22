Суд в Хабаровске признал движение в поддержку Фургала экстремистской организацией

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Хабаровский краевой суд в четверг удовлетворил иск краевой прокуратуры и запретил движение "Я/МЫ Сергей Фургал", сообщает управление Генеральной прокуратуры РФ по ДФО в своем телеграм-канале.

"В Хабаровском крае по иску прокурора общественное движение "Я/МЫ Сергей Фургал" признано экстремистской организацией", - говорится в сообщении.

Установлено, что межрегиональное общественное движение "Я/МЫ Сергей Фургал" под прикрытием идей защиты и поддержки бывшего губернатора региона осуществляет экстремистскую деятельность.

Объединяющей основой движения служит экстремистская идеология, заключающаяся в возбуждении ненависти и вражды к представителям институтов власти, разрушающая правовые устои и ценности общества, следует из сообщения.

"Фактическими целями являются создание условий для изменения основ конституционного строя Российской Федерации и смена власти в стране насильственным путем. Для их достижения распространяются призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, организации массовых беспорядков, совершению насильственных действий в отношении представителей власти и др.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники движения за данные действия неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности.

Кроме того, использовались различные политические технологии воздействия на принятие органами власти решений, включая организацию и проведение несогласованных массовых публичных мероприятий.

Организация действовала в активной координации различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России.

Движение "Я/МЫ СЕРГЕЙ ФУРГАЛ" возникло в 2020 году в период следствия над бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, который обвинялся в организации двух убийств. Местные жители многократно устраивали в Хабаровске несанкционированные митинги и шествия в поддержку Фургала.

15 ноября прошлого года Московский областной суд утвердил назначенное Фургалу наказание в 22 года колонии строгого режима.

Согласно вердикту, присяжные посчитали доказанной вину Фургала в организации двух убийств, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

О задержании Фургала Следственный комитет сообщил летом 2020 года. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах.

Вскоре президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия.