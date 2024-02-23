Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:59

Экс-канцлер Австрии Курц получил восемь месяцев условно за дачу ложных показаний

Экс-канцлер Австрии Курц получил восемь месяцев условно за дачу ложных показаний
Фото: Omer Messinger/Getty Images

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц приговорен к восьми месяцам условно за дачу ложных показаний во время парламентского расследования предполагаемой коррупции в его правительстве, сообщает в пятницу Associated Press.

Вердикт стал завершением судебного разбирательства, которое длилось четыре месяца, отмечается в сообщении.

Судья Михаэль Радастич признал Курца виновным в даче ложных показаний о его роли в создании холдинговой компании OeBAG. При этом прокуратура также обвиняла Курца в даче ложных показаний о его роли в назначении в руководство компании его близкого доверенного лица Томаса Шмида, однако в этом случае суд не признал экс-канцлера виновным.

Сам Курц заявил в суде, его слова, сказанные в ходе парламентского расследования, были неверно интерпретированы. В заключительном слове экс-канцлер сказал, что чувствует себя "беспомощным", потому что суд фокусируется на интерпретации его слов прокурором, а не на том, что он на самом деле имел ввиду.

Ожидается, что Курц обжалует приговор.

Компания OeBAG управляет инвестициями Австрии в частично или полностью национализированных компаниях, отмечает Associated Press.

Себастьян Курц Австрия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 23 февраля

Канада ввела антироссийские санкции против 10 физических и 153 юрлиц

Канада ввела антироссийские санкции против 10 физических и 153 юрлиц

Группа по разработке мер по борьбе с отмыванием денег оставила статус РФ неизменным

Структура S7 по ремонту самолетов подпала под санкции США

США вводят антироссийские санкции против 500 человек и 90 компаний

США вводят антироссийские санкции против 500 человек и 90 компаний

Мечел, ТМК и СУЭК включены в SDN List

США ввели санкции против НСПК и ряда банков

МИД РФ ожидает разъяснений по высказываниям Пашиняна об участии Армении в ОДКБ

В новый пакет санкций ЕС против России вошли четыре китайские компании

Байден объявил о новых санкциях в отношении РФ

Байден объявил о новых санкциях в отношении РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });