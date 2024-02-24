Силы ПВО нейтрализовали еще четыре дрона над Курской, Тульской и Липецкой областями

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что за минувшую ночь система ПВО перехватила и уничтожила еще четыре украинских дрона над тремя российскими регионами.

"Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены над территориями Курской (1 БПЛА), Липецкой (2 БПЛА) областей и уничтожен БПЛА над территорией Тульской области", - говорится в сообщении министерства в субботу утром.

По данным военных, эти атаки были пресечены с 00:20 до 2:00 по Москве.