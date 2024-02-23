Власти Кубани уточнили, что в регионе упал один летательный аппарат

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Подтверждено падение одного, а не двух, как сообщалось ранее, летательных аппаратов в Каневском районе Краснодарского края, сообщает оперативный штаб региона в своем телеграм-канале.

"По уточненной информации ЕДДС Каневского района, в районе хутора Трудовая Армения подтверждено падение одного летательного аппарата. В 20:50 по Москве пожар локализован", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о падении двух летательных аппаратов в районе хутора Трудовая Армения на территории Каневского района Кубани, после чего начался пожар на площади примерно 250 кв. м. Отмечалось, что огонь не угрожает жилым домам, среди жителей хутора пострадавших нет.