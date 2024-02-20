Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

Белоруссия отказалась от вступления в ВТО

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии отказалось от планов вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО) в своем программном документе - программе действий на период до 2025 года.

Документ утвержден постановлением совета министров Белоруссии, опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Белоруссия в 1993 году подала заявку на присоединение к Генеральному соглашению по тарифам и торговле, преемником которого стала ВТО. В 2016 году на фоне потепления отношений с Евросоюзом и США белорусские власти активизировали работу по вступлению в ВТО. Позднее МИД Белоруссии заявлял, что страна может вступить в ВТО в 2020-2021 годах. Между тем, на фоне обвинений западных стран в фальсификации итогов президентских выборов в 2020 году, переговоры о вступлении Белоруссии в ВТО были приостановлены.

В марте 2022 года группа стран-членов ВТО выпустила заявление, в котором сообщила о приостановке рассмотрения заявки Белоруссии на присоединение к организации. Заявление подписали делегации 14 членов ВТО: Албания, Австралия, Канада, Евросоюз, Исландия, Япония, Южная Корея, Черногория, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Украина, Великобритания и США.

Свое решение подписанты связали с решением Белоруссии поддержать российскую военную операцию на Украине.

Тогда же, в марте 2022 года, послы стран Евросоюза согласовали совместное заявление в адрес ВТО, в котором выступили против принятия в организацию Белоруссии и за лишение России режима наибольшего благоприятствования в торговле. США, ЕС, Канада и Япония также лишили России этого статуса.

Белоруссия ВТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Выставка-форум "Россия"

В 2023 году 86% поставок российской нефти пришлось на дружественные страны

В 2023 году 86% поставок российской нефти пришлось на дружественные страны

ВТБ в IV квартале сократил чистую прибыль по МСФО на 35%

ВТБ планирует в 2024 году обратный сплит с коэффициентом 5000 к 1

Европейские фондовые индексы закрылись без единой динамики

Европейские фондовые индексы закрылись без единой динамики

Путин поручил к апрелю представить предложения о фонде для реконструкции аэродромов

Путин поручил к апрелю представить предложения о фонде для реконструкции аэродромов

РФ забрала во временное управление станкостроительный завод концерна DMG MORI

РФ забрала во временное управление станкостроительный завод концерна DMG MORI

Годовая чистая прибыль "Роснефти" по МСФО составила 1,267 трлн рублей

Путин разрешил Экспобанку купить российскую "дочку" HSBC

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });