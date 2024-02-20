Белоруссия отказалась от вступления в ВТО

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии отказалось от планов вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО) в своем программном документе - программе действий на период до 2025 года.

Документ утвержден постановлением совета министров Белоруссии, опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Белоруссия в 1993 году подала заявку на присоединение к Генеральному соглашению по тарифам и торговле, преемником которого стала ВТО. В 2016 году на фоне потепления отношений с Евросоюзом и США белорусские власти активизировали работу по вступлению в ВТО. Позднее МИД Белоруссии заявлял, что страна может вступить в ВТО в 2020-2021 годах. Между тем, на фоне обвинений западных стран в фальсификации итогов президентских выборов в 2020 году, переговоры о вступлении Белоруссии в ВТО были приостановлены.

В марте 2022 года группа стран-членов ВТО выпустила заявление, в котором сообщила о приостановке рассмотрения заявки Белоруссии на присоединение к организации. Заявление подписали делегации 14 членов ВТО: Албания, Австралия, Канада, Евросоюз, Исландия, Япония, Южная Корея, Черногория, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Украина, Великобритания и США.

Свое решение подписанты связали с решением Белоруссии поддержать российскую военную операцию на Украине.

Тогда же, в марте 2022 года, послы стран Евросоюза согласовали совместное заявление в адрес ВТО, в котором выступили против принятия в организацию Белоруссии и за лишение России режима наибольшего благоприятствования в торговле. США, ЕС, Канада и Япония также лишили России этого статуса.