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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

В Абу-Даби стартует министерская конференция ВТО

Россия в пятый раз принимает в ней участие

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В понедельник в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) начинает работу тринадцатая министерская конференция Всемирной торговой организации, которая проходит раз в два года и является высшим органом организации, определяющим правила ВТО.

Конференция продлится с 26 по 29 февраля.

Россия пятый раз принимает участие в министерской конференции в качестве полноправного ее члена, возглавит российскую делегацию глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

В пресс-службе Минэкономразвития в преддверии конференции заявили, что "в условиях проводимой по поручению президента переориентации внешней торговли на новые рынки и выстраивания связей с перспективными партнерами ВТО остается для России значимой переговорной площадкой", а в рамках подготовки к конференции представители РФ "активно участвовали в деятельности всех рабочих органов и переговорных групп ВТО".

В числе ключевых вопросов конференции - продолжение дискуссии о реформе ВТО и совершенствование процедуры разрешения споров и разблокировка апелляционного органа.

Кроме того, в повестке конференции продление моратория на применение таможенных пошлин к электронной передаче данных, подготовка соглашения по электронной торговле и соглашения по упрощению инвестиций в целях развития, программа будущих переговоров в аграрной сфере, а также второе соглашение по рыбным субсидиям.

Абу-Даби Максим Решетников Минэкономразвития РФ
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