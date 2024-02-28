Фон дер Ляйен потребовала развивать ОПК Евросоюза в течение пяти лет

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости для Евросоюза работать над будущим архитектуры европейской безопасности "во всех ее измерениях, со всей необходимой скоростью и политической волей". Она сделала это заявление на пленарной сессии Европарламента.

"Это означает, что мы должны нарастить наш оборонно-промышленный потенциал в течение следующих пяти лет. Этот подход должен руководствоваться простым принципом: Европа должна тратить больше, тратить лучше, тратить по-европейски. В ближайшие недели мы представим предложения по первой в истории европейской оборонно-промышленной стратегии", - сказала глава ЕК.

"Угроза войны, возможно, не является непосредственной, но она и не является невозможной, - считает она. - Риски не следует преувеличивать, но мы должны быть к ним готовы. И это начинается с острой необходимости восстановления, пополнения и модернизации вооруженных сил государств-членов".

Она поставила перед ЕС задачу "разрабатывать и производить следующее поколение оперативных возможностей, позволяющих побеждать в боях", а также обеспечивать, чтобы "было достаточное количество техники и технологического превосходства", которые могут понадобиться Евросоюзу в будущем.

Одну из главных целей этой стратегии и обеспечивающей ее программы европейских оборонных инвестиций глава ЕК видит в "стимулировании совместных приобретений в сфере обороны", что, в частности, позволит предприятиям оборонного комплекса иметь стабильный и предсказуемый портфель заказов в долгосрочной перспективе. Будет увеличена поддержка развития отрасли.

"И мы сосредоточимся на инновациях, чтобы гарантировать, что Европа получит преимущество в новых технологиях, которые, как мы видим, используются по всему миру в различных конфликтах. Это должно быть поистине европейское усилие. Именно поэтому я с гордостью сообщаю, что мы создадим в Киеве бюро оборонных инноваций. Это бюро приблизит Украину к Европе и позволит всем государствам-членам использовать боевой опыт и знания Украины на благо промышленных инноваций в сфере обороны", - заявила фон дер Ляйен.