Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Фон дер Ляйен потребовала развивать ОПК Евросоюза в течение пяти лет

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости для Евросоюза работать над будущим архитектуры европейской безопасности "во всех ее измерениях, со всей необходимой скоростью и политической волей". Она сделала это заявление на пленарной сессии Европарламента.

"Это означает, что мы должны нарастить наш оборонно-промышленный потенциал в течение следующих пяти лет. Этот подход должен руководствоваться простым принципом: Европа должна тратить больше, тратить лучше, тратить по-европейски. В ближайшие недели мы представим предложения по первой в истории европейской оборонно-промышленной стратегии", - сказала глава ЕК.

"Угроза войны, возможно, не является непосредственной, но она и не является невозможной, - считает она. - Риски не следует преувеличивать, но мы должны быть к ним готовы. И это начинается с острой необходимости восстановления, пополнения и модернизации вооруженных сил государств-членов".

Она поставила перед ЕС задачу "разрабатывать и производить следующее поколение оперативных возможностей, позволяющих побеждать в боях", а также обеспечивать, чтобы "было достаточное количество техники и технологического превосходства", которые могут понадобиться Евросоюзу в будущем.

Одну из главных целей этой стратегии и обеспечивающей ее программы европейских оборонных инвестиций глава ЕК видит в "стимулировании совместных приобретений в сфере обороны", что, в частности, позволит предприятиям оборонного комплекса иметь стабильный и предсказуемый портфель заказов в долгосрочной перспективе. Будет увеличена поддержка развития отрасли.

"И мы сосредоточимся на инновациях, чтобы гарантировать, что Европа получит преимущество в новых технологиях, которые, как мы видим, используются по всему миру в различных конфликтах. Это должно быть поистине европейское усилие. Именно поэтому я с гордостью сообщаю, что мы создадим в Киеве бюро оборонных инноваций. Это бюро приблизит Украину к Европе и позволит всем государствам-членам использовать боевой опыт и знания Украины на благо промышленных инноваций в сфере обороны", - заявила фон дер Ляйен.

Евросоюз Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В парламенте Армении заявили, что слова Пашиняна об ОДКБ не были правовой оценкой

В парламенте Армении заявили, что слова Пашиняна об ОДКБ не были правовой оценкой

Польша предупредила о масштабных перемещениях военной техники в ходе учений НАТО

Байден и Трамп побеждают на праймериз в Мичигане

Байден и Трамп побеждают на праймериз в Мичигане

Что случилось этой ночью: среда, 28 февраля

Обострение палестино-израильского конфликта

США требуют от Израиля гарантий соблюдения гуманитарного права в Газе

США требуют от Израиля гарантий соблюдения гуманитарного права в Газе

Ряд сенаторов в США считают, что конфликт на Украине завершится переговорами

Ряд сенаторов в США считают, что конфликт на Украине завершится переговорами
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль сообщил о возможном ударе со стороны ХАМАС, Ирана и "Хезболлы" в Рамадан

Израиль сообщил о возможном ударе со стороны ХАМАС, Ирана и "Хезболлы" в Рамадан

Белый дом отметил, что США не будут отправлять войска на Украину

Крупнейший поставщик вина из Абхазии в РФ приостановил работу из-за нового акциза

Крупнейший поставщик вина из Абхазии в РФ приостановил работу из-за нового акциза

Президент Финляндии заверил, что военного присутствия Запада на Украине не будет

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });