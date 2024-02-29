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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

В Евросоюзе сменится координатор по борьбе с терроризмом

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Бартьян Вегтер из Нидерландов станет новым координатором Евросоюза по борьбе с терроризмом, сказано в коммюнике Совета ЕС. Он сменит финна Илкку Салми, его пятилетний срок полномочий начнется 1 марта 2024 года.

Вегтер ранее занимал должность советника-посланника в постпредстве Нидерландов при НАТО.

Пот координатора ЕС по борьбе с терорризмом был учрежден решением Европейского совета после теракта в Мадриде 11 марта 2004 года. В его задачи входит координация контртеррористической работы внутри ЕС и разработка стратегии союза в этой области, интеграция внутренних и внешних аспектов борьбы с терроризмом, связь между ЕС и третьими сторонами.

Евросоюз Илкку Салми Бартьян Вегтер Нидерланды
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