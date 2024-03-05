Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Пхеньян осуждает совместные учения Южной Кореи и США

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Северная Корея осудила стартовавшие в понедельник крупномасштабные военные учения Южной Кореи и США, сообщает ЦТАК.

"Министерство обороны КНДР решительно осуждает безрассудные военные учения США и Республики Корея, которые более откровенно создают военную угрозу и пытаются вторгнуться в суверенное государство, и строго предупреждает их, чтобы они немедленно прекратили провокационные и дестабилизирующие действия", - говорится в заявлении ведомства, которое публикует агентство.

Согласно сообщению, эти совместные учения "ни в коем случае нельзя назвать оборонительными", поскольку они направлены против КНДР - "одного государства на Корейском полуострове, где созданы такие условия, что даже малейшая искра может вызывать ядерную войну".

Как заявили в Пхеньяне, учения США и Южной Кореи приводят "обстановку в регионе, который находится в состоянии перемирия, к непредсказуемости".

"Вооруженные силы КНДР будут дальше следить за авантюрными действиями врагов и продолжать ответственные военные действия для мощного контролирования нестабильной обстановки безопасности на Корейском полуострове", - пишет ЦТАК.

Как сообщалось, Южная Корея и Соединенные Штаты начали в понедельник крупные совместные военные учения "Щит свободы", они продлятся 11 дней.

Южнокорейские и американские военные заявили, что учения направлены на улучшение их совместной оборонной позиции, отметив, что они будут сосредоточены на операциях с использованием наземных, морских, воздушных, кибернетических и космических средств и противодействии ядерным операциям КНДР.

В учениях примет участие личный состав из 12 государств - членов Командования ООН, включая Австралию, Великобританию, Филиппины и Таиланд, за ходом учений будет следить Наблюдательная комиссия нейтральных стран (NNSC).

Агентство "Ренхап" обращает внимание, что эти учения стали первыми после того, как Пхеньян в ноябре расторг межкорейское военное соглашение 2018 года, направленное на снижение напряженности вдоль границы, "что вызвало опасения по поводу возможной организации Севером провокационных военных демонстраций".

КНДР Южная Корея США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Израиль отзывает постпреда при ООН для консультаций

Израиль отзывает постпреда при ООН для консультаций

Что произошло за день: понедельник, 4 марта

Байден продлил режим ЧС в США из-за ситуации на Украине

ВС США решил, что судебные власти штатов не могут отстранять Трампа от праймериз

ВС США решил, что судебные власти штатов не могут отстранять Трампа от праймериз

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Украина готова к продлению транзита российского газа при инициативе ЕС

Украина готова к продлению транзита российского газа при инициативе ЕС

Еврокомиссия оштрафовала Apple более чем на 1,8 млрд евро

Еврокомиссия оштрафовала Apple более чем на 1,8 млрд евро

Шольц отверг поставку Киеву ракет Taurus, если для атаки потребуются военные ФРГ

Шольц отверг поставку Киеву ракет Taurus, если для атаки потребуются военные ФРГ

Начальник Генштаба Франции предлагал НАТО обсудить отправку войск на Украину

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });