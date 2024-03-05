Пхеньян осуждает совместные учения Южной Кореи и США

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Северная Корея осудила стартовавшие в понедельник крупномасштабные военные учения Южной Кореи и США, сообщает ЦТАК.

"Министерство обороны КНДР решительно осуждает безрассудные военные учения США и Республики Корея, которые более откровенно создают военную угрозу и пытаются вторгнуться в суверенное государство, и строго предупреждает их, чтобы они немедленно прекратили провокационные и дестабилизирующие действия", - говорится в заявлении ведомства, которое публикует агентство.

Согласно сообщению, эти совместные учения "ни в коем случае нельзя назвать оборонительными", поскольку они направлены против КНДР - "одного государства на Корейском полуострове, где созданы такие условия, что даже малейшая искра может вызывать ядерную войну".

Как заявили в Пхеньяне, учения США и Южной Кореи приводят "обстановку в регионе, который находится в состоянии перемирия, к непредсказуемости".

"Вооруженные силы КНДР будут дальше следить за авантюрными действиями врагов и продолжать ответственные военные действия для мощного контролирования нестабильной обстановки безопасности на Корейском полуострове", - пишет ЦТАК.

Как сообщалось, Южная Корея и Соединенные Штаты начали в понедельник крупные совместные военные учения "Щит свободы", они продлятся 11 дней.

Южнокорейские и американские военные заявили, что учения направлены на улучшение их совместной оборонной позиции, отметив, что они будут сосредоточены на операциях с использованием наземных, морских, воздушных, кибернетических и космических средств и противодействии ядерным операциям КНДР.

В учениях примет участие личный состав из 12 государств - членов Командования ООН, включая Австралию, Великобританию, Филиппины и Таиланд, за ходом учений будет следить Наблюдательная комиссия нейтральных стран (NNSC).

Агентство "Ренхап" обращает внимание, что эти учения стали первыми после того, как Пхеньян в ноябре расторг межкорейское военное соглашение 2018 года, направленное на снижение напряженности вдоль границы, "что вызвало опасения по поводу возможной организации Севером провокационных военных демонстраций".