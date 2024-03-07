Парижская квартира Карла Лагерфельда выставлена на продажу за 5,3 млн евро

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Квартира дизайнера Карла Лагерфельда в Париже с видом на Сену и Лувр выставлена на продажу с начальной ценой в 5,3 млн евро, пишет Barron's.

Лагерфельд владел этим объектом недвижимости с 2006 года до своей смерти в 2019 году.

Квартира-студия в современном минималистичном стиле расположена на четвертом этаже в здании 1694 года постройки на набережной Вольтера. Её площадь составляет около 260 квадратных метров, включая гардеробную площадью 50 кв. метров и кухню с гарнитуром из нержавеющей стали.

Торги пройдут в Парижской торгово-промышленной палате 26 марта.