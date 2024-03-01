Байден не желает кардинально менять политику США в отношении Израиля

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден по-прежнему хочет, чтобы Вашингтон сохранял прежний политический курс в отношении Израиля, сообщает в пятницу NBC со ссылкой на неназванных представителей американских властей.

"Источники заявили, что Байден все так же не желает каких-либо серьезных сдвигов в политике в отношении Израиля, включая определение условий, при которых Израиль будет получать военную помощь, как это предлагали некоторые члены Демократической партии", - передает телеканал.

По словам двух представителей властей, за последние две недели состоялись несколько встреч на высоком уровне с обсуждениями того, как можно изменить образ действий Израиля в отношении сектора Газа. Так, некоторые демократы в личных беседах с Байденом настаивали, чтобы США ограничили передачу Израилю разведданных, отложили или приостановили продажу вооружений. Одновременно с тем высказывались идеи об укреплении израильской ПВО и о расширении международной поддержки Израиля. При этом Байден говорил демократам, что приостановка продажи оружия Израилю не повлияет на него.

Вместе с тем, по данным источников, администрация США пытается спасти переговоры по новому соглашению о прекращении огня в секторе Газа, хотя в частных разговорах официальные лица выражают пессимизм и предполагают, что процесс диалога зашел в тупик.

По данным телеканала, некоторые члены администрации ожидают, что Израиль минимум на несколько недель отложит наступление на Рафах на юге сектора Газа; в то же время США пока не получили от израильских властей планы военных действий в Рафахе и эвакуации более 1 млн гражданских лиц, укрывающихся там. Источники полагают, что развединформация показывает: Израиль сконцентрировал в регионе не так много солдат и техники, чтобы наступление на Рафах представлялось весьма скорым.

Напротив, в пятницу глава МИД Египта Самех Шукри выразил надежду на то, что стороны договорятся о прекращении огня в Газе до начала священного для мусульман месяца Рамадан, который в этом году выпадает на 11 марта. Однако два высокопоставленных израильских официальных лица заявили порталу Axios, что Израиль дал ясно понять посредникам в переговорах - Египту и Катару: он не будет принимать участие в очередном раунде переговоров, пока группировка ХАМАС не представит список все еще живых заложников и не озвучит серьезные предложения относительно числа палестинских заключенных, которых могут освободить из израильских тюрем в рамках потенциальной сделки.

В Китае, во Франции, в ООН осудили произошедший накануне инцидент в секторе Газа, в результате которого погибли более 100 мирных жителей, ожидавших раздачи гуманитарной помощи. Глава МИД Германии Анналена Бербок потребовала от израильских военных объяснится, как такое стало возможно. Правительство Бразилии вновь раскритиковало действия израильтян в секторе Газа. Инцидент привел к обмену обвинениями между министерством иностранных дел Турции и главой МИД Израиля Исраэлем Кацем. В Израиле в свою очередь утверждают, что смерти стали результатом давки, а палестинские медслужбы обвинили израильских военных. Представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лерке отмечал, что доставка гупомощи, в ходе которой произошел инцидент, не координировалась с ООН.

Исполняющий обязанности директора больницы "Аль-Авда" Мухаммед Салба заявил агентству Assosiated Press, что после инцидента в учреждение поступили 176 пострадавших, у 142 были огнестрельные ранения, 34 пострадали от давки. Однако он не стал называть причины смерти жертв, поскольку подсчет погибших еще идет.

Иордания продолжила доставку гумпомощи в сектор Газа по воздуху и в пятницу сбросила три партии продовольствия в северных районах анклава. В то же время в пятницу представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер заявил, что "все важнейшие пути снабжения в Газе в той или иной степени перерезаны". В минувший вторник в ООН звучали утверждения, что четверть населения анклава стоит в шаге от голода.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 253 человека были взяты в заложники; по израильским подсчетам, 136 заложников до сих пор остаются у ХАМАС. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. По данным Минздрава сектора Газа, общее число погибших в анклаве палестинцев с 7 октября достигло 30 228, раненых - 71 337. Однако в статистике Минздрава Газы не разделяют потери среди гражданского населения и среди членов палестинских вооруженных группировок. На Западном берегу реки Иордан погибли 417 человек, ранены 4 650. Израильские войска в ходе наступления в Газе потеряли убитыми 242 военнослужащих.