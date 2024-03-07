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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Российские военные сообщили об уничтожении двух лагерей боевиков в Сирии

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы РФ уничтожили два места базирования боевиков в сирийской провинции Идлиб, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"5 марта ударами ВКС России в районе населенного пункта Басанкуль провинции Идлиб уничтожены два места базирования боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных сил", - заявил Кулить на брифинге в четверг.

По его словам, "ликвидировано более 20 террористов".

Кулить также сообщил, что "в результате снайперского огня со стороны террористов из района Барза-Фаукани по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Нахшебба провинции Латакия погиб один сирийский военнослужащий".

ВКС России Сирия
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