Боевые корабли РФ, КНР и Ирана выполнили стрельбы на учениях в Оманском заливе

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Российские, китайские и иранские боевые корабли выполнили стрельбы по надводным и воздушным целям в рамках учения "Морской пояс безопасности-2024" в Оманском заливе, сообщает Минобороны РФ в среду.

"Боевые корабли трех стран выполнили стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и малокалиберной корабельной артиллерии по надводным и воздушным целям, имитирующим беспилотные морские и летательные аппараты", - говорится в сообщении.

Представляющие Россию крейсер "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников" также отработали совместное тактическое маневрирование и провели тренировку связи с китайскими и иранскими коллегами, проинформировали в Минобороны РФ.

"Сегодня участникам учения предстоит отработать эпизод по освобождению захваченного пиратами судна с привлечением вертолетов и высадкой досмотровых групп", - добавили в ведомстве.

Там уточнили, что международное военно-морское учение "Морской пояс безопасности" проводится в шестой раз. Впервые маневры прошли в 2018 году в акватории Аравийского моря. В учении на постоянной основе участвуют корабли ВМС Ирана, Китая и ВМФ России.

Ракетный крейсер "Варяг" - флагман Тихоокеанского флота России. "Маршал Шапошников" - фрегат ТОФ, который после модернизации стал носителем ракет "Калибр" (семейство российских крылатых ракет, разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").