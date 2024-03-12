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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Инфляция в США в феврале неожиданно ускорилась до 3,2%

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны.

Таким образом, темпы повышения ускорились по сравнению с 3,1% в январе.

Аналитики в среднем прогнозировали сохранение инфляции на январском уровне, по данным Trading Economics.

Цены на энергоносители в Штатах в прошлом месяце снизились на 1,9% в годовом выражении после падения на 4,6% в январе. В том числе бензин подешевел на 3,9%.

Темпы роста стоимости продуктов питания замедлились до 2,2% с 2,6%, новых автомобилей – до 0,4% с 0,7%, товаров медицинского назначения – до 2,9% с 3%. При этом цены на одежду не изменились (после роста на 0,1% в январе), а стоимость подержанных автомобилей сократилась на 1,8% (-3,5%).

Индекс CPI в феврале увеличился на 0,4% относительно предыдущего месяца. Темпы подъема стали максимальными за пять месяцев. В январе рост составлял 0,3%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в феврале увеличились на 0,4% в помесячном и на 3,8% в годовом выражении. В январе повышение составило 0,4% и 3,9% соответственно. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение индекса Core CPI на 0,3% за месяц и на 3,7% за год.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%.

Следующее заседание ФРС состоится 19-20 марта.

США
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