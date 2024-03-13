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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:43

Сын генерала Шарля де Голля умер в возрасте 102 лет в Париже

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Бывший французский сенатор Филипп де Голль, сын генерала Шарля де Голля, ушел из жизни в Париже, сообщает в среду газета Le Figaro со ссылкой на его семью.

"Он умер в ночь на среду в "Доме инвалидов", где он находился последние два года", - приводит газета слова сына экс-сенатора Ива де Голля.

Филиппу де Голлю было 102 года.

Он родился в Париже в 1921 году и был старшим сыном Шарля де Голля. Всю свою жизнь он посвятил военной и политической карьере.

Париж Шарль де Голль Филипп де Голль Франция
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