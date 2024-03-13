ЕЦБ снизит разрыв между базовой ставкой и ставкой по депозитам до 15 б.п. в сентябре

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует сократить разницу между ставкой основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) и ставкой по депозитам (deposit facility rate, DFR) до 15 базисных пунктов с текущих 50 б.п.. Об этом говорится в новых принципах реализации денежно-кредитной политики ЕЦБ.

Изменение вступит в силу 18 сентября 2024 года путем снижения ставки MRO, которая используется для предоставления ликвидности коммерческим банкам через недельные кредиты.

"Сужение спреда подстегнет активность на рынке недельных операций, и краткосрочные ставки на денежном рынке, скорее всего, будут двигаться более синхронно со ставкой по депозитам, - отмечается в пресс-релизе. - Это ограничит потенциальную волатильность краткосрочных ставок, при этом оставит пространство для активности на денежном рынке и простимулирует банки к поиску рыночных источников фондирования".

В настоящее время базовая ставка составляет 4,5%, ставка по депозитам – 4%. Ставка по маржинальным кредитам (marginal lending facility, MLF) составляет 4,75%, она также будет снижена в сентябре на 35 б.п. с того уровня, на котором она в тот момент будет находиться.

Руководство ЕЦБ продолжит корректировать курс денежно-кредитной политики через изменение ставки по депозитам, а базовая ставка будет главным инструментом для обеспечения потребностей банков в ликвидности, говорится в пресс-релизе.