SpaceX хочет сделать лунную ракету Starship полностью многоразовой к концу 2025 года

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Американская аэрокосмическая компания SpaceX рассчитывает сделать многоразовыми все ступени сверхтяжелой ракеты Starship, разрабатываемой для полетов на Луну и Марс, сообщил в соцсети основатель компании Илон Маск.

"Полная и быстрая многоразовость носителя и космического корабля, а также дозаправка корабля на орбите - это две фундаментальные технологии, которые мы намерены обрести к концу следующего года", - написал он.

По его мнению, эти технологии являются "критически необходимыми для того, чтобы сделать жизнь "мультипланетной".

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Starship и носителя Super Heavy. Ее высота превышает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

К настоящему моменту ракета была запущена трижды, но только один полет - в марте 2024 года - увенчался успехом.