Сверхтяжелая ракета Starship стартовала в третий испытательный полет

Подготовка к третьему испытательному запуску космического корабля Starship в Техасе Фото: АР/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Сверхтяжелая ракета Starship, разрабатываемая для полетов на Луну, в четверг стартовала в третий испытательный полет, сообщила американская компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен в 09:35 по времени восточного побережья США.

Ракета должна будет совершить околоземный полет и затем приводнение в районе Индийского океана.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Starship и носителя Super Heavy. Ее высота превышает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Предыдущие две попытки запуска ракеты, предпринятые в апреле и ноябре прошлого года, закончились неудачно.