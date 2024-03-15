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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Каталонский политик Пучдемон готов вернуться в Испанию только в случае амнистии

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Бывший глава администрации Каталонии (автономного сообщества Испании) Карлес Пучдемон выразил готовность вернуться в Испанию, но лишь после того, как закон об амнистии каталонских сепаратистов вступит в полную силу, передает EFE. Об этом адвокат политика Гонсало Бойе сообщил каталонскому радио RAC1.

По словам адвоката, после публикации закона об амнистии в "Официальном государственном бюллетене Испании" в конце мая - начале июня, Верховный суд Испании будет вынужден отменить постановление об аресте Пучдемона как инициатора референдума о независимости Каталонии в 2017 году. Центральные власти в Мадриде признали этот референдум незаконным.

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента Испании) 14 марта одобрил законопроект об амнистии каталонских политиков, признанных виновными в незаконном проведении референдума о независимости этого автономного сообщества в 2017 году. "За" проголосовали 178 депутатов, "против" - 172. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената.

В общей сложности законопроект касается примерно 400 человек, имеющих отношение к референдуму 2017 года в Каталонии, в том числе и Пучдемона, который был вынужден покинуть Испанию.

Ранее премьер-социалист Педро Санчес согласился начать рассмотрение законопроекта в обмен на поддержку двух каталонских сепаратистских партий в парламенте, которые позволили ему сформировать правительство в прошлом году.

Противостояние между региональными властями Каталонии и центральным правительством Испании обострились в 2017 году, когда в этом автономном сообществе прошел референдум о независимости, признанный центральными властями в Мадриде неконституционным. В отношении ряда политических лидеров Каталонии было начато уголовное преследование.

Референдум в Каталонии

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Карлес Пучдемон Педро Санчес Испания Каталония Гонсало Бойе
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