Байден одобрил призыв сенатора Шумера к Израилю провести новые выборы

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден на встрече с ирландским премьер-министром Лео Варадкаром поддержал сенатора Чака Шумера, который призвал Израиль провести новые выборы и подверг критике политику главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху. Встречу двух лидеров транслировал телеканал C-Span.

"Он произнес хорошую речь, и я думаю, что он выразил обеспокоенность, которую разделяет не только он, но и многие американцы", - сказал Байден.

14 марта Шумер, лидер демократического большинства в Сенате, призвал Израиль провести новые выборы, поскольку, по его мнению, премьер Нетаньяху ведет страну неверным курсом. Он добавил, что проведение выборов после того, как начнут затихать боевые действия между Израилем и палестинским движением ХАМАС, "даст израильтянам возможность выразить свое видение послевоенного будущего".

По словам сенатора, Нетаньяху был "слишком терпелив к потерям среди гражданского населения в секторе Газа, что привело к снижению поддержки Израиля во всем мире до исторического минимума".

Ранее на этой неделе Politico со ссылкой на источники сообщило, что Байден может ограничить предоставление военной помощи Израилю в случае начала военной операции в городе Рафах в Газе.