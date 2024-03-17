Нетаньяху не считает нужным менять правительство в Израиле

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Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не считает нужным проводить новые выборы и менять правительство в Израиле после комментариев американского сенатора Чака Шумера о том, что израильтянам нужна возможность выразить свое видение будущего Израиля, передает канал CNN.

"Единственное правительство, которое нужно свергнуть, это правительство ХАМАС в секторе Газа, которое убило более 1 тыс. израильтян. Вот, на чем нам следует сфокусироваться. Большинство израильтян поддерживают наше правительство и политику", - заявил он в интервью CNN.

Нетаньяху добавил, что "после терактов 11 сентября Израиль не просил замены Буша". Комментарии Шумера Нетаньяху назвал "неуместными".

Ранее на этой неделе Чак Шумер, лидер демократического большинства в Сенате США, призвал Израиль провести новые выборы, поскольку, по его мнению, Нетаньяху ведет страну неверным курсом.

Шумер отметил, что проведение выборов после того, как начнут затихать боевые действия между Израилем и палестинским движением ХАМАС, "даст израильтянам возможность выразить свое видение послевоенного будущего". По словам сенатора, Нетаньяху был "слишком терпелив к потерям среди гражданского населения в секторе Газа, что привело к снижению поддержки Израиля во всем мире до исторического минимума".

Между тем, накануне в Тель-Авиве и в Иерусалиме произошли крупные антиправительственные протесты, которые переросли в беспорядки. Полиция применила водометы для разгона протестующих. Участники акций в обоих городах требовали немедленного освобождения заложников, удерживаемых в плену в секторе Газа, а также проведения выборов.