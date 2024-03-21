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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

Спецслужбы Дании повысили уровень террористической угрозы почти до максимального

Спецслужбы Дании повысили уровень террористической угрозы почти до максимального
Фото: IMAGO/ТАСС

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Спецслужбы Дании объявили 21 марта о повышении уровня террористической угрозы, передают западные СМИ.

"Уровень повышен до четырех баллов из пяти в связи с возможными действиями террористического характера как внутри Дании, так и против датских интересов за рубежом," - говорится в сообщении Датской службы безопасности и разведки.

Это решение связывают с событиями на Ближнем Востоке.

"Конфликт Израиля с рядом военизированных группировок содержит в себе значительный потенциал для роста радикальных настроений, и это может побудить преступных элементов к спонтанным или запланированным действиям в Дании, в том числе и к террористическим нападениям", - говорится в сообщении.

Ранее уровень террористической угрозы повысили в Швеции.

В этих странах в прошлом году прошли несколько акций, в ходе которых происходило сожжение Корана. Датские парламентарии в декабре приняли закон о запрете на прилюдное сжигание Корана.

Дания Швеция Израиль Ближний Восток
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