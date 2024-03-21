Спецслужбы Дании повысили уровень террористической угрозы почти до максимального
Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Спецслужбы Дании объявили 21 марта о повышении уровня террористической угрозы, передают западные СМИ.
"Уровень повышен до четырех баллов из пяти в связи с возможными действиями террористического характера как внутри Дании, так и против датских интересов за рубежом," - говорится в сообщении Датской службы безопасности и разведки.
Это решение связывают с событиями на Ближнем Востоке.
"Конфликт Израиля с рядом военизированных группировок содержит в себе значительный потенциал для роста радикальных настроений, и это может побудить преступных элементов к спонтанным или запланированным действиям в Дании, в том числе и к террористическим нападениям", - говорится в сообщении.
Ранее уровень террористической угрозы повысили в Швеции.
В этих странах в прошлом году прошли несколько акций, в ходе которых происходило сожжение Корана. Датские парламентарии в декабре приняли закон о запрете на прилюдное сжигание Корана.