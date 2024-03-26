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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 21:58

Песков заявил, что РФ не потерпит по соседству страну с "агрессивными устремлениями"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Россия не смирится с существованием у ее границ государства, готового любыми методами, в том числе силовыми, забрать Крым и новые регионы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они, например, хотят силой забрать наш Крым. Как мы можем допустить существование на наших границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать у нас Крым? Про новые регионы я даже не говорю", - сказал он в интервью порталу aif.ru.

"Для нас важно прекратить процесс нанесения ущерба нашей безопасности, исключить возможность существования в соседней "комнате" европейской, у наших границ государства, которое имеет по отношению к нам агрессивные устремления, государства с националистической начинкой, где националисты проникли во власть", - заметил Песков.

Говоря о планах Киева провести "саммит мира", на котором бы обсуждалась "формула Зеленского" по урегулированию конфликта, представитель Кремля заметил, что очень много стран хотят внести вклад в мирное урегулирование ситуации вокруг Украины и готовы присоединиться к разным форматам.

"Это мы тоже понимаем и приветствуем такой настрой. Но можно ли заниматься решением украинской проблемы без участия России? Ответ однозначный - нельзя", - заявил он в связи с этим.

По его словам, такое обсуждение без участия России "абсурдно и бесперспективно".

Песков также заявил, что "Украина превратилась в инструмент в руках коллективного Запада, с помощью которого они намерены, как им кажется, додавить Россию, сдержать Россию, оставить ее на задворках развития во всех смыслах, а если получится, то и добить ее".

Россия Крым ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область Дмитрий Песков
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