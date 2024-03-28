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США выдали в РФ обвиняемого в истязании дочери

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В Россию из США экстрадирован обвиняемый в истязании собственной дочери, сообщили в МВД России.

"Сегодня в результате успешно проведенного комплекса оперативных мероприятий сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России в Москву доставлен Алексей Смирнов, находившийся в международном розыске по обвинению в истязании несовершеннолетней дочери", - говорится в сообщении на сайте МВД.

По данным правоохранителей, Смирнов обманным путем увез свою малолетнюю дочь, 2012 года рождения, в США, где с августа 2019 по февраль 2020 года в городе Дания-Бич штата Флорида подвергал её жестокому обращению. "Фигурант систематически избивал, оскорблял и унижал ребенка, осознавая, что она находится в беспомощном состоянии", - отметили в МВД.

По данному факту в феврале 2020 года в отношении Смирнова следственным отделом по городу Хабаровску Следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по факту истязания. По инициативе управления МВД России по Хабаровскому краю по согласованию с генеральной прокуратурой РФ обвиняемый был объявлен в международный розыск. Длительное время он скрывался в США, добавили в министерстве.

В результате взаимодействия правоохранительных органов России и США Смирнов был задержан и доставлен в Москву, сообщили в МВД.

МВД Интерпол США Флорида Хабаровск
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