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Вучич выдвинул кандидатуру главы Минобороны Сербии на пост премьера

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Сербский президент Александр Вучич представил кандидатуру министра обороны страны Милоша Вучевича на пост премьер-министра, сообщили в субботу западные СМИ.

"Я выражаю доверие Милошу Вучевичу, принимая во внимание, что он выполнял ответственные и важные функции заместителя премьер-министра и министра обороны", - приводят они заявление Вучича.

Ожидается, что Вучевич, заняв пост премьера, сформирует кабинет министров, в который войдут члены правящей Сербской прогрессивной партии и некоторых ее союзников.

По оценке СМИ, выдвижение кандидатуры Вучевича сигнализирует, что Вучич продолжит усилия по достижению баланса между стремлением Сербии вступить в Евросоюз и сохранением связей с Россией и Китаем.

С 2012 по 2022 годы Вучевич занимал пост мэра сербского города Нови-Сад, а затем присоединился к кабинету экс-премьера Сербии Аны Брнабич: при ней он занимал пост министра обороны Сербии. В прошлом году Вучевич сменил Вучича на посту лидера Сербской прогрессивной партии.

Брнабич возглавляла правительство Сербии с 2017 года. Она стала первой женщиной на этом посту в истории страны.

Парламентские и муниципальные выборы состоялись в Сербии в декабре 2023 года. На них победила коалиция "Сербия не должна останавливаться", лидером которой является Вучич.

Сербия Александр Вучич
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