В группировке "Запад" сообщили об уничтожении станции спутниковой связи Starlink

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Российские военные заявили об отражении пяти украинских контратак, ударах артиллерии по позициям ВСУ на купянском направлении.

"Потери противника на купянском направлении составили до 30 военнослужащих, два пункта управления БПЛА и станция спутниковой связи Starlink", - сказал представитель российской группировки "Запад" Евгений Половодов.

По его словам, пять контратак 95-й десантно-штурмовой бригады и 125-й бригады территориальной обороны ВСУ отражены российскими мотострелковыми подразделениями при авиационно‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌й и артиллерийской поддержке в районе населенных пунктов Терны и Червоная Диброва.

"Артиллерийскими подразделениями группировки выполнено огневое поражение свыше 350 объектов, в том числе пунктов временной дислокации, взводных опорных пунктов, артиллерийских позиций, скоплений живой силы и техники ВСУ", - сказал Половодов.

Он отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы группировкой "Запад" уничтожена украинская гаубица "Гвоздика", минометный расчет, две РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и станция радиоэлектронной борьбы ВСУ.