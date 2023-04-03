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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

В Бишкеке до июля продлен запрет на митинги в центре города

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Первомайский суд Бишкека продлил до 1 июля запрет на митинги в центре города по ходатайству мэрии. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе суда.

По решению суда, митинги запрещено проводить на площади "Ала-Тоо" и примыкающего к ней бульвару Эркиндик (от улицы Линейной до проспекта Чуй), а также возле зданий парламента Киргизии, администрации президента, Верховного суда, посольства России, Государственного комитета национальной безопасности, за исключением государственных и муниципальных официальных мероприятий, проводимых на площади "Ала-Тоо".

Разрешено протестовать в сквере имени Максима Горького.

Мэрия Бишкека с апреля 2022 года запретила акции в центре города ради предотвращения массовых беспорядков. Первомайский суд признал это решение законным. С тех пор запрет продлевается.

Бишкек Киргизия Первомайский суд
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