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ФРГ сможет наращивать расходы на оборону на 9 млрд евро в год при сокращении госдолга

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил, что если Германия будет успешно сокращать уровень государственного долга, то сможет с 2028 года направлять на нужды обороны ежегодно дополнительно девять миллиардов евро. Его слова приводит Zeit.

Затраты ФРГ на оборону в 2024 году должны составить примерно 52 млрд евро.

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В феврале 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц учредил специальный фонд в 100 млрд евро для модернизации вооруженных сил страны. Однако, отмечает издание, власти страны прогнозируют исчерпание фонда до 2027 года. Некоторые политики считают эту сумму недостаточной с учетом принятых правительством мер жесткой экономии. Так, уполномоченный Бундестага по делам военнослужащих Ева Хёгль и курирующий внешнюю политику член Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер говорили о необходимости фонда в 300 млрд евро.

Линднер сказал, что после исчерпания этого фонда плановое увеличение оборонных расходов может обеспечить выполнение согласованного странами НАТО показателя - тратить 2% от ВВП на оборону. Ранее в ФРГ эта статья расходов составляла 1 - 1,5%. Но министр напомнил, что в 2024 году Германия впервые за долгое время добьется показателя в 2% от ВВП и намерена сохранить его в последующие годы.

Он отметил, что настроен оптимистично в отношение наращивания военных расходов, и выразил надежду, что в будущем в Германии укрепится экономический рост, и что власти "откажутся от предусмотренных законом избыточных и обременительных расходов на социальные нужды".

По подсчетам Минфина ФРГ, для поддержания отметки в 2% от ВВП на оборонные траты военный бюджет придется увеличивать на 25 млрд ежегодно.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее говорил об ожиданиях, что в 2024 году европейские союзники по НАТО инвестируют в оборону в общей сложности не менее $380 млрд. По его словам, эта сумма впервые составит 2% от их совокупного ВВП.

Бундестаг Германия Йенс Столтенберг Кристиан Линднер Минфин НАТО Олаф Шольц
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