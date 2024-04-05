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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:11

Правительство Норвегии существенно увеличит расходы на оборону

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Норвегии намерено в ближайшие 12 лет нарастить расходы на оборону на $56 млрд (600 млрд крон), сообщил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре. Его слова приводит AP и называет анонсированный рост расходов историческим.

Предполагается, что в Норвегии будут усилен все виды войск.

"Нам нужна оборона, которая будет соответствовать поставленным целям в складывающейся ситуации в сфере безопасности", - отметил Гар Стёре.

По его словам, правительство хочет потратить в общей сложности $152 млрд (1,624 трлн крон) на оборону до 2036 года. Он добавил, что за этот период Норвегия, среди прочего, рассчитывает приобрести пять новых фрегатов и подводных лодок.

"Более сильная оборона будет служить сдерживающим фактором для тех, кто намерен угрожать безопасности Норвегии и наших союзников", - подчеркнул премьер.

В подготовленном правительством документе отмечается, что такие меры связаны, в частности, с напряженными отношениями Норвегии с Россией. Теперь подготовленный правительством Норвегии план поступит на рассмотрение парламента. Ожидается, что депутаты от правящей коалиции одобрят это предложение.

Норвегия Правительство Йонас Гар Стере
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