В Киргизии прекратили обслуживание карт "Мир"

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - ЗАО "Межбанковский процессинговый центр" (МПЦ, Киргизия) проинформировало, что со среды прекратило обслуживание банковских карт "Мир" в своей инфраструктуре.

"В связи с взаимным прекращением обслуживания карт в платежных системах друг друга, а именно обслуживание карт платежной системы "Мир" и платежных систем партнеров (ПСП) в сети национальной платежной системы "Элкарт" и карт НПС "Элкарт" в сети ПС "Мир"/ПСП, пользователям с 3 апреля 2024 года с 12:00 (по бишкекскому времени) будут недоступны следующие виды операций: обслуживание карт в эквайринговых устройствах (безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах), переводы с карты на карты, электронная коммерция: интернет-платежи с карты на счета торгово-сервисных предприятий (ТСП)", - говорится в сообщении на сайте МПЦ.

По данным Нацбанка республики, возможность сделать денежные переводы из Киргизии в Россию и наоборот на сегодня сохраняется. Переводы можно осуществить с использованием мобильных приложений коммерческих банков при наличии прямых договорных отношений между киргизскими и российскими коммерческими банками, а также по системам денежных переводов без открытия счета.

"Национальный банк не вмешивается в текущую деятельность банков, небанковских финансово-кредитных организаций и иных юридических лиц, поднадзорных НБ КР, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Киргизской Республики. Соответственно, ЗАО "Межбанковский процессинговый центр", коммерческие банки и платежные организации страны с учетом оценки рисков самостоятельно принимают решение по подключению/отключению обслуживания карт "Мир" в своей инфраструктуре", - прокомментировал Нацбанк Киргизии.

"Межбанковский процессинговый центр"решил прекратить обслуживание банковских карт "Мир" для минимизации риска вторичных санкций. МПЦ отмечал, что на территории Киргизии банковские карты НПС "Элкарт" будут по-прежнему обслуживаться во всех банковских устройствах без каких-либо ограничений".

НСПК получила официальное уведомление от "Элкарт" о прекращении работы с платежной системой "Мир", сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе НСПК. По ее данным, с 3 апреля с 9:00 по Москве операции по картам "Мир", выпущенным любыми российскими банками, в инфраструктуре банков-участников "Элкарт" осуществляться не будут.

"Напомним, что на стороне платежной системы "Мир" не вводилось никаких ограничений на работу с международными партнерами. Однако иностранные банки и платежные системы самостоятельно принимают решение о приеме карт "Мир" в своей инфраструктуре, в том числе с учетом оценки риска вторичных санкций", - отмечали в пресс-службе.

США 23 февраля ввели санкции против НСПК. В компании заявляли, что санкции не повлияют на работу российской платежной инфраструктуры. При этом решение о приеме карт "Мир" в своей инфраструктуре зарубежные банки принимают самостоятельно.