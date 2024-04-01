В Ереване заявили об отсутствии у Армении намерения вступать в НАТО

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Ереван не намерен вступать в НАТО, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Если речь идет о намерении вступить в НАТО, то нет. Сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня Армении", - сказал Мирзоян в интервью телеканалу TN.

По его словам, Армения считает США и Европу своим основными партнерами. "У нас демократия, и мы хотим укреплять демократические институты. Мы видим, что, например, США и Европейский союз являются основными партнерами", - сказал он.

"Мы углубляем экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном. Я бы не назвал это поворотом, мы пытаемся обеспечить нашу безопасность и развитие по демократическому пути", - отметил Мирзоян.

Он также заявил, что в отношениях с Москвой есть проблемы. "С Россией у нас есть экономические отношения, двусторонняя торговля, различные сферы сотрудничества, и мы поддерживаем хорошие связи в сфере безопасности. Но верно и то, что сегодня у нас разные мысли и, проще говоря, мы не говорим на одном языке. Проблемы, существующие в отношениях с Россией, невозможно скрыть", - заявил Мирзоян.