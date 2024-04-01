Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:32

В Ереване заявили об отсутствии у Армении намерения вступать в НАТО

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Ереван не намерен вступать в НАТО, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Если речь идет о намерении вступить в НАТО, то нет. Сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня Армении", - сказал Мирзоян в интервью телеканалу TN.

По его словам, Армения считает США и Европу своим основными партнерами. "У нас демократия, и мы хотим укреплять демократические институты. Мы видим, что, например, США и Европейский союз являются основными партнерами", - сказал он.

"Мы углубляем экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном. Я бы не назвал это поворотом, мы пытаемся обеспечить нашу безопасность и развитие по демократическому пути", - отметил Мирзоян.

Он также заявил, что в отношениях с Москвой есть проблемы. "С Россией у нас есть экономические отношения, двусторонняя торговля, различные сферы сотрудничества, и мы поддерживаем хорошие связи в сфере безопасности. Но верно и то, что сегодня у нас разные мысли и, проще говоря, мы не говорим на одном языке. Проблемы, существующие в отношениях с Россией, невозможно скрыть", - заявил Мирзоян.

Армения НАТО США Арарат Мирзоян ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена золота продолжает обновлять рекорды

Kia отзовет более 427 тысяч внедорожников Telluride из-за проблем с валами

Глава Rheinmetall призвал Европу не ждать военной помощи США в случае опасности

Совкомбанк получил разрешения регуляторов на покупку ХКФ банка

Совкомбанк получил разрешения регуляторов на покупку ХКФ банка

Правящая партия Эстонии предложила лишить россиян права голоса на местных выборах

Правящая партия Эстонии предложила лишить россиян права голоса на местных выборах

Вучич заявил, что ПВО Сербии нужно было быстрее реагировать на неопознанный объект

Вучич заявил, что ПВО Сербии нужно было быстрее реагировать на неопознанный объект

Что случилось этой ночью: понедельник, 1 апреля

Встреча США и Израиля по Рафаху пройдет в понедельник в виртуальном режиме

Эрдоган признал поражение своей партии на муниципальных выборах в Турции

Эрдоган признал поражение своей партии на муниципальных выборах в Турции

На выборах в Стамбуле и Анкаре лидируют оппозиционные мэры

На выборах в Стамбуле и Анкаре лидируют оппозиционные мэры
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });